Mobilität in Monheim Lions Club und apt machen Senioren per Rikscha mobil

Das ist eine tolle Aktion des Lions Clubs der Firma apt in Monheim. Das Gemeinschaftsprojekt hat sich als ein echter Gewinn für die Senioren des St. Marien Altenheims herausgestellt. Ziel der Initiative ist, die Mobilität älterer Menschen in Monheim zu verbessern. Ausflüge per Rikschafahrten sorgen dabei für eine willkommene Abwechslung im Lebensalltag der Senioren des Altenheims.