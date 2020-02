Monheim : Lions Benefizkonzert unterstützt Schüler

Monheim Schirmherr ist Bürgermeister Daniel Zimmermann. Karten gibt es bei den Kulturwerken.

(pc) Der Vorverkauf für das Lions-Benefizkonzert „Inspiration Beethoven“ zugunsten des Grundschulprogramms Klasse 2000 an Monheimer Grundschulen hat begonnen. Schirmherr ist Bürgermeister Daniel Zimmermann. Karten für 15 bzw. 25 Euro gibt es bei den Kulturwerken im Monheimer Tor. Das Konzert ist am Samstag, 14. März, um 19 Uhr in der Aula am Berliner Ring.

Auf dem Programm stehen im Zeichen des Beethoven-Geburtstags sowohl bekannte Werke, wie zum Beispiel der erste Satz seiner fünften Sinfonie, in Bearbeitungen für Harmonium und Klavier (Ausführende: Liaison extraordinaire mit Christoph Lahme und Oliver Drechsel) als auch neue Kompositionen, die sich auf seine Werke oder sein Leben beziehen aus dem internationalen Kompositionsprojekt „250 piano pieces for Beethoven“ der Bonner Pianistin Susanne Kessel. Sie wird ihr Projekt vorstellen. Mit von der Partie ist auch der El-Shalom-Chor aus Essen, der Beethovens große, eher selten zu hörende, Chorfantasie aufführen wird.

Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen. Dabei unterstützt sie Klasse 2000, das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Mit Klasse 2000 erfahren die Kinder, was sie selbst tun können, damit es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen. Das Programm startet ab der ersten Klasse. Lehrer und Gesundheitsförderer gestalten rund 15 Stunden pro Schuljahr zu den wichtigsten Gesundheits- und Lebenskompetenzen. So entwickeln Kinder Kenntnisse, Haltungen und Fertigkeiten.