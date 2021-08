Werbung auf der Straße : Linienbus wirbt jetzt für die Kulturwerke

Die Monheimer Kulturwerke werben jetzt im Linienverkehr farbenfroh für ihr Programm. Foto: Kulturwerke Monheim gmbH/Tim Kögler

Monheim Der Linienbus ist nicht nur in Monheim sondern auch in Düsseldorf-Süd, Langenfeld und auf Wupsi-Strecken unterwegs. Er erreicht in der Region viele Menschen.

(og) Die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) nehmen einen Gelenkbus mit einem eigens für die Monheimer Kulturwerke kreierten Motiv in den Verkehr. Dieser städtische Linienbus mit einer maximalen Beförderungskapazität von 156 Plätzen verkehrt ab sofort im Monheimer Stadtgebiet und den angrenzenden Nachbarstädten.

Gemeinsam mit dem Citymarketing der Stadt sei das Konzept, die Busfläche mit einer Werbefolie zu überziehen, entstanden. Martin Witkowski, Geschäftsführer der Kulturwerke, ist schon einmal Probe gefahren: „Ich freue mich über diese Möglichkeit der fahrenden Werbung. Der Öffentliche Personen-Nahverkehr wirkt ebenso wie die Monheimer Kulturwerke verbindend und wird in den kommenden fünf Jahren neben den Monheimerinnen und Monheimern auch die Mitfahrenden der unterschiedlichen Strecken und Regionen begleiten.“

Die Busse der BSM bedienen auch Strecken der Düsseldorfer Rheinbahn sowie der Verkehrsbetriebe Wupsi und fahren im Düsseldorfer Süden, in Langenfeld, Solingen und Leverkusen. Der Bus leuchtet in Monheim blau, zeigt aber auch die Rubrikenfarben des Kulturprogramms. „Farbenfroh und vielseitig“, sagt Witkowski.