Monheim Kulturwerke : Lichtaktion war vergangene Woche

Die Life for peace Aktion der Kulturwerke fand am vergangenen Donnerstag statt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (elm) Wer sich am Donnerstag, 10. März, aufmacht, um die in Regenbogenfarben angeleuchtete künftige Kulturraffinerie K714 zu betrachtet, kommt leider zu spät. Die Solidaritätsaktion mit der Ukraine fand bereits am vergangenen Donnerstag statt.

