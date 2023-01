Veranstaltung in Monheim Lichtzauber, Haikus und Flötenmusik im Ulla-Hahn-Haus

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldungen werden unter Angabe der Kursnummer K-23S-U562 per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, direkt über die Kurssuche auf der Internetseite des Ulla-Hahn-Hauses oder ab Montag, 9. Januar, unter Telefon 02173 951-4140 in der Geschäftsstelle entgegengenommen.