Kunst in Monheim Neue Lichtinstallation „Im Augenschein“ am Ernst-Reuter-Platz

Zwei Wochen lang werden die Aufnahmen der Teilnehmenden nun in beiden Städten großformatig im öffentlichen Raum zu sehen sein. Voneinander getrennt, einander unbekannt, teilen sie sich in der Projektion den gleichen Raum. Bewusst anonym gehalten entwickeln sie im Dämmerlicht und der Dunkelheit ihre eigene Aura. Diese wird in Monheim durch den ungewöhnlichen Projektionskörper verstärkt. Die Gesichter werden auf einem Baum am Ernst-Reuter-Platz erstrahlen. Äste, Blätter und Bewegungen entfalten in Verbindung mit dem Licht eine besondere Stimmung. Das Künstler-Duo Katarina Veldhues und Gottfried Schumacher hat die Teilnehmer mehrfach zu Fotoshootings eingeladen, auch auf den Ernst-Reuter-Patz. Ausgegangen ist das Projekt von der Kunstwerkstatt Turmstraße, wo die Porträtaufnahmen kurzzeitig die Fassade der Kunstwerkstatt geschmückt und für viel Begeisterung gesorgt haben. In Atasehir haben die Künstler rund 50 Bürger fotografiert.