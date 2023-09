Blitz-Spende für Familie aus Leverkusen Monheimer Arbeitskollegen helfen krebskranker Mutter

Wenn das Schicksal mal wieder so hart zuschlägt, dass es eine komplette Familie ins Wanken bringt, erlischt häufig jegliche Hoffnung. Doch dann ist da dieser eine Augenblick, in dem sie doch wieder aufkeimt, weil sich wie aus dem Nichts eine Welle der Solidarität aufbaut. So erlebte es jetzt eine dreiköpfige Familie aus Leverkusen, dank engagierter Kollegen aus Monheim.