mONHEIM : An der Stadtgrenze wird Verkehrsinsel gebaut

Monheim Nahe der Stadtgrenze haben auf Leverkusener Gebiet im Kreuzungsbereich Langenfelder Straße/Voigtlach jetzt die Bauarbeiten für eine neue Fahrbahn-Querungshilfe begonnen.

Monheim beteiligt sich mit 25.000 Euro an den Kosten dieser Verkehrsinsel, sagt Phillip Nelles aus der städtischen Bauabteilung. Denn direkt an der Stadtgrenze werde sie auch von Monheimern stark genutzt. Im Vorgriff sei bereits die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 verringert worden. Die Fertigstellung ist laut Monheims Rathaussprecher Thomas Spekowius für den 6. September vorgesehen. Zunächst werde die Fahrbahn zwischen dem Laacher See und Blauer Donau in Richtung Autobahnkreuz A59/A542 verbreitert. Ab dem 19. August soll dann die eigentliche Verkehrsinsel gebaut werden. Bis zur Fertigstellung führt eine mobile Ampel den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei.