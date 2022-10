Monheim : Lesung zu Ehren von Paul Maar im Ulla-Hahn-Haus

Monheim Autorin Anke Ricklefs beleuchtet im Ulla-Hahn-Haus das Leben des erfolgreichen Schriftstellers Paul Maar.

(og) Der Autor Paul Maar wird 85 Jahre alt und schreibt immer noch. Der Erfinder des Sams hat mehr als 60 Kinderbücher und zahlreiche Theaterstücke veröffentlicht. Eine Lesung mit Anke Ricklefs beleuchtet jetzt das Leben des Schriftstellers. Sie findet am Dienstag, 25. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Es geht um Erinnerungspfützen aus Paul Maars Kindheit, wie er zum Geschichtenerzählen kam, was Lesen und Schreiben für ihn bedeuten, also um Paul Maar als Kind, sein Leben und Selbstverständnis als Schriftsteller. Anmeldungen werden unter Angabe der Kursnummer K-22W-U562 per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, per Telefon 02173 9514140 oder online entgegengenommen.