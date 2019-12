Monheim Ulla-Hahn-Haus : Lesekünstler öffnet mit Kindern ein Buch

Monheim Die neuen Angebote des Ulla-Hahn-Hauses können ab sofort gebucht werden.

Bei der Leseclubnacht, so kündigt sie an, geht es dieses Mal um Alice im Wunderland und im Mona Mare wird die Ulla-Hahn-Autorenpreisträgerin Lara Schützsack ihr Kinderbuch „Sonne, Mond und Sterne“ vorstellen. Erstmals können Monheimer Kinder an der Aktion „Deutschlands Kinder lesen ein Buch“ teilnehmen und mit Lesekünstler Stefan Gemmel erleben, wie ein Buch entsteht. Bei einem Familienfest am 16. Mai lädt das Ulla-Hahn-Haus zum Tag der offenen Tür ein; mit Präsentationen, Lesungen und einem Livehörspiel im Garten.