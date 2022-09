Zunächst kostenlos : Leihräder gehen an 25 Stationen an den Start

Leihräder gehen an 25 Stationen an den Start

Monheim Insgesamt 450 Fahrräder warteten in Monheim auf ihren Einsatz. Neben City-Bikes gibt es E-Bikes, kleinere Jugendräder und E-Transporträder.

Ab sofort können Monheimer das Fahrradverleihsystem zunächst für sechs Monate kostenfrei nutzen, teilt die städtische Pressestelle mit. Insgesamt 450 Fahrräder warteten auf ihren Einsatz. Neben City-Bikes gibt es E-Bikes, kleinere Jugendräder und E-Transporträder. Die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) betreiben das Bike-Sharing-System. Ausleihe und Rückgabe wurden durch die BSM optimiert. Nach Vandalismus-Vorfällen beim ersten Testwochenende der Stadträder im Frühjahr 2021, musste der Start der Leihräder immer wieder verschoben werden. Das Problem: der Schließmechanismus. Dieser verleitete einige Nutzer dazu, die Räder mit Gewalt aus der Station herauszureißen. „Das Abschließen funktioniert jetzt anders“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Außerdem unterstützen jetzt die BSM den Service rund um das Fahrradverleihsystem.“ Leon Geduldig, Projektmanager für neue Mobilität, hat die Ausleihstationen entsprechend umgerüstet: „Das Andockhorn am Vorderrad arbeitet jetzt mit einem Magneten, über den die E-Bikes auch aufgeladen werden. So kann das Fahrrad jederzeit ganz leicht aus der Dockingstation herausgenommen werden.“ Der Diebstahlschutz funktioniere über das Rahmenschloss. Die Rückgabe laufe in zwei Schritten: Andocken, Rahmenschloss schließen. „Letzteres ist wichtig, weil sonst der Ausleihprozess nicht abgeschlossen wird“, so Geduldig. Alle Stadträder sind mit GPS ausgestattet und lassen sich rasch orten (www.bahnen-monheim.de/stadtrad/standortkarte).