Monheimer Gymnasium : Lehrkraft an Covid-19 erkrankt

Weil alle Schüler einen Mund-Nasenschutz tragen, läuft der Unterricht am Monheimer Gymnasium trotz einer an Covid-19 erkrankten Lehrkraft weiter. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Vorerst keine Auswirkungen auf den Unterricht am Otto-Hahn-Gymnasium hat die jetzt nachgewiesene Covid-19-Erkrankung einer Lehrkraft aus Düsseldorf. Sie hatte sich vorsorglich – wie viele andere Lehrer auch – zum Schuljahresbeginn testen lassen. Nun liege das Ergebnis vor, bestätigte Tanja Henkel, Sprecherin des Kreises Mettmann. Die Lehrkraft sei ohne Symptome. Da sie aus Düsseldorf kommt, fließe das Ergebnis nicht in die Statistik des Kreises Mettmann ein, berichtet die Sprecherin.

Die Schüler könnten weiterhin am Schulunterricht teilnehmen und müssten zunächst nicht in Quarantäne. An weiterführenden Schulen entscheide das Kreisgesundheitsamt von Fall zu Fall in Abstimmung mit der Schulleitung. Weil das Otto-Hahn-Gymnasium ein „schlüssiges Hygienekonzept“ vorgelegt habe und sich „alle Schüler diszipliniert“ verhielten, sehe man von einer prophylaktischen Schließung ab.