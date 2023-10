Monheim Reparatur der Stadträder krankt an Ersatzteilmangel

In den sozialen Medien wird immer wieder beklagt, dass die Räder nicht ordnungsgemäß an die Stationen zurückgebracht werden. Es kursieren Fotos der blauen Räder, achtlos auf Wege oder ins Gebüsch geworfen, in Treppenhäusern abgestellt oder in einem Klettergerüst hängend. Viele Räder würden mutwillig zerstört, obwohl sie ja eigentlich Gemeineigentum seien.