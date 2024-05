Monheim Lebensgefährlich – DLRG warnt vor dem Baden im Rhein

Baden im Rhein ist erlaubt. „Aber viel zu gefährlich!“, warnt Leon Barkey von der DLRG Monheim. „Natürlich gehen die Leute hier auch ins Wasser“, sagt er und erinnert aber an den schrecklichen Unfall am vergangenen Sonntag in Düsseldorf am so genannten Paradiesstrand kurz vor der Rheinkniebrücke. Dort war eine 31-jährige Mutter von drei Kindern baden gegangen, als sie plötzlich von der Strömung erfasst wurde. Ihr Ehemann wollte ihr zur Hilfe eilen und geriet ebenfalls in den Strudel. Er wird bis heute vermisst. Ein weiterer Familienangehöriger, der die Frau retten wollte, konnte selbst mit letzter Kraft ans Ufer gelangen. Die 31-Jährige wurde später scheinbar leblos von Rettungssanitätern aus dem Wasser gezogen. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch, der Ehemann ist bis heute nicht aufgetaucht.