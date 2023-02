Verdi ruft zu Warnstreiks auf Busse fahren in Monheim nur teilweise

Die Auswirkungen der aktuellen Streiks der Gewerkschaft Verdi hielten sich am Dienstag in beiden Städten in Grenzen. In Langenfeld blieben die städtischen Kindertagesstätten laut Stadtsprecher Andreas Voss geöffnet. In Monheim musste eine Gruppe der Kita „Max & Moritz“ aufgrund des Streiks schließen. Laut Verwaltung seien aber alle Kinder in anderen Gruppen untergebracht worden, sodass die Schließung der Gruppe keine Auswirkungen auf die Familien gehabt habe.