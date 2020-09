langenfeld/monheim : Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Langenfeld/Monheim (og) Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag- bis Freitagabend die Heckstoßstange eines grauen VW Polo beschädigt und sind geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen auf der Schulstraße in Langenfeld am Donnerstag gegen gegen 22 Uhr abgestellt worden.

Am Freitag gegen 18:50 Uhr habe der Fahrer den Schaden entdeckt. Er soll mehrere hundert Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, entgegen. In Monheim haben Unbekannte am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz einer Freizeitanlage an der Baumberger Straße einen ML 280 CDI mit Düsseldorfer Kennzeichen beschädigt. Der Schaden am Heck soll sich auf etwa 2500 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, entgegen.