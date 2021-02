Monheim Schnuppertag bei der Polizei : Polizei lädt Schülerinnen zum Girls’ Day ein

Mit diesem Plakat wirbt die Polizei um Nachwuchs. Foto: Kreispolizei Mettmann

Monheim/Langenfeld Die Polizei NRW macht auch in diesem Jahr wieder beim „Girls‘ Day“ mit: Am 22. April startet dieser wegen der Corona-Pandemie erstmals in digitaler Form.

(og) Schülerinnen ab der fünften Klasse bietet die Polizei NRW am Donnerstag, 22. April, von 9 bis 14 Uhr die Teilnahme am digitalen „Girls‘ Day“ an. Dort erfahren sie, welche Chancen und Einsatzmöglichkeiten der Polizeidienst bietet. Dabei können sie die Arbeit bei der Polizei hautnah miterleben: Sie können via Virtual Reality ein Streifenteam oder die Spurensicherung begleiten – oder sogar eine Runde mit dem Polizeihubschrauber drehen und bei der Fahndung helfen. Bei einem Online-Quiz ist Wissen über die Polizei gefragt. Auch können Mädchen im Rahmen von Videomeetings Fragen an die Expertinnen und Experten der polizeilichen Personalwerbung stellen und direkt miteinander ins Gespräch kommen.

Ab sofort können sich Schülerinnen ab der fünften Klasse für den Tag unter dem Link: https://www.girls-day.de/@/Show/lafp-nrw/kommissaranwaerterin-be