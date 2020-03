Corona-Krise : Rockmusiker komponiert Ode an die Helfer

Matthias Kupka ist überwältigt von der Resonanz auf sein Musikvideo. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Düsseldorf Ärzte, Pfleger, Feuerwehrleute und auch Supermarktkassierer stehen im Mittelpunkt des Liedes „Helden der Gesellschaft“. Aufgenommen und mit einem Video versehen hat es der Monheimer Matthias Kupka.

Beim Anschauen mancher Einsendungen habe er einen Kloß im Hals gehabt, sagt Matthias Kupka: „Das ging mir schon sehr nahe.“ Der Monheimer Sänger und Gitarrist sichtete zuletzt zahlreiche Fotos und Kurzvideos von Sanitätern, Feuerwehrleuten, Krankenpflegern, Ärzten, Apothekern, Polizisten und Kassierern – kurzum von all jenen, die das öffentliche Leben am Laufen halten, anderen helfen und denen es in Corona-Zeiten nicht vergönnt ist, sich ins „Home Office“ zurückzuziehen.

Über die sozialen Netzwerke hatte er Vertreter dieser systemerhaltenden Berufe dazu aufgefordert, Bildmaterial einzusenden – mit großer Resonanz: Allein aus der Facebook-Gruppe „Monheimer Urgesteine“ meldeten sich rund 70 Interessenten. Aktionsteilnehmer gab es aber deutschlandweit. Sogar österreichische Bundespolizisten schickten ihm Fotos. Wer sich genau hinter dem Aufruf verbarg, ließ der Initiator zunächst im Dunkeln: „Ich wollte ihnen die Überraschung nicht nehmen“, erzählt Kupka.

Info „Sinnestäter“ gibt’s unter anderem auf Youtube Was Lied „Helden der Gesellschaft“ Wo Der Titel, den Matthias Kupka unter dem Namen „Sinnestäter“ veröffentlicht, ist mit samt Video unter anderem im Internet auf Youtube sowie in verschiedenen Foren verfügbar und soll auch auf verschiedenen Radiosendern laufen. Auch bei Amazon und Spotify will Kupka das Musikvideo veröffentlichen.

Die Bilder und kurzen Clips sind nun in ein collageartiges Musikvideo eingeflossen. „Ich habe es gerade fertig geschnitten und ins Internet eingestellt“, erzählt der Musiker. Das dazugehörige Lied über die „Helden der Gesellschaft“ schrieb er folgerichtig auch selbst. „Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, danke zu sagen“, betont Kupka, dessen Schwiegermutter in einem Neurozentrum arbeitet. Schon länger trage er sich mit dem Gedanken, diese Berufsgruppen, die in der Popkultur eher selten Würdigung finden, besonders zu ehren. Und so heißt es in seinem Text auch „Nur durch Euch scheint noch ein Licht, ich bedanke mich!“ Ein Hamburger Kollege steuerte den Gesang zu einer der Strophen bei, alles andere spielte Kupka selbst ein – von der Gitarre über den Bass bis zum Schlagzeug. Veröffentlicht hat er das Lied jetzt unter dem Projektnahmen „Sinnestäter“. Auf dem Cover zu sehen ist – passenderweise – die Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Sanitäters mit Funkgerät in der Tasche, der, zum Einsatz bereit, seine Dienstjacke aus dem Spind holt.