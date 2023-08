Acht mega Windräder in Monheim und Leverkusen Auch Langenfeld mit im Boot

Fast 300 Zuhörer in einer nahezu vollen OHG-Aula, schwülwarme Luft, dazu ein Aufreger-Thema – das sind die Zutaten für eine hitzige Debatte. Doch der Info-Abend zu den Windkraft-Plänen in Monheim verlief sachlich. Deutlich wurden am Dienstagabend die Ziele der Stadt, ebenso deutlich aber auch Unwägbarkeiten und Konfliktlinien. Für sein Vorhaben erntete Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) Widerspruch, für seine Einlassungen und Entgegnungen aber auch Beifall. Der hielt sich in Länge und Lautstärke etwa die Waage mit dem Applaus für Kritiker der Pläne.