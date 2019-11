Monheim/Langenfeld : Leitstelle: Gericht gibt Monheim Recht

Die Kreisleitstelle zieht voraussichtlich 2021 in das neu errichtete Polizei- und Feuerwehrzentrum am Mettmanner Adalbert-Bach-Platz um. Foto: Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann frohlockt. Langenfeld und Monheim dürfen bei der Notrufabfrage weiter kooperieren.

Die Stadt Monheim hat beim Oberverwaltungsgericht Münster in einem Eilverfahren eine einstweilige Verfügung erwirkt. Die Weisung des Landrats, Monheim solle sofort seinen Notruf selbst organisieren oder sich auf die Kreisleitstelle aufschalten, sei danach vermutlich rechtswidrig, teilte Zimmermann in der Ratssitzung mit.

Monheim will ebenso wie die Stadt Langenfeld die Kooperation ihrer beiden Feuerwehren fortsetzen. „Die Stadt Langenfeld macht die Notrufabfrage seit den 70er Jahren auch für Monheim“, erläutert Marion Prell, Erste Beigeordnete in Langenfeld. „Aus betrieblicher Übung“, wie es die Juristin formuliert. Im Dezember 2018 haben Verantwortliche beider Städte eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterschrieben, um diese Zusammenarbeit zu manifestieren. Die Genehmigung dafür hatte der Landrat als Vertreter der Aufsichtsbehörde verweigert. Stattdessen hatte er die Stadt Monheim angewiesen, ihre Notrufe entweder selbst abzufragen oder sich sofort auf die Kreisleitstelle aufzuschalten, damit keine „Nebenleitstelle“ installiert werde.

Beide Städte haben dieselbe Vorwahl. Da liegt eine Kooperation in Sachen Notruf nahe. Disponenten der Langenfelder Feuerwehr alarmieren bei einem eingehenden Notruf die Wache in Monheim und setzen dort die notwendigen Löschzüge und Einheiten in Bewegung. Doch das, was jahrzehntelang erprobte Praxis ist, wollte Landrat Thomas Hendele nicht manifestieren und legte Veto ein. Das sei unvereinbar mit geltendem Recht, befand der Landrat. Zimmermann wirft ihm deshalb „Missbrauch der Aufsichtspflicht“ vor.