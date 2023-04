Kunst in Monheim und Langenfeld Mehr als nur ein paar Kreisel

Besonders spannend ist es, wenn aus dem Geysir der Nebel zwischen den großen Steinen hindurch aufsteigt. Weniger mystisch sind andere Kreisel: Der „Schrei nach Freiheit“ stimmt nachdenklich, die roten Häuser (Im Duett) greifen spielerisch die Einfamilienhaus-Idylle auf. Der Kreisel an der Düsseldorfer Straße setzt dank der saisonalen Bepflanzung die Langenfeld-Steele immer wieder in den passenden Rahmen. Na, und die Schwadlappe an der Langenfelder Hardt? Die unterhalten sich launig über Kunst und Blumen im Kreisverkehr.