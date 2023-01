Katholische Gemeinde Katholiken trauern um Pfarrer Scheurer

(og) Das teilt Bernd Wehner vom Kirchenvorstand mit. Scheurer wurde am 5. Februar 1934 in Lindlar geboren und am 2. Februar 1961 zum Priester geweiht. Nach seiner Priesterweihe wirkte Scheurer zuerst als Kaplan an St. Bonifatius in Köln-Nippes und ab November 1967 an St. Gereon in Monheim. Dort war er ab April 1972 als Pfarrverwalter und ab Juni 1973 als Pfarrer eingesetzt. Im Juni 1976 erfolgte die Ernennung zum Dechanten im damaligen Dekanat Langenfeld. Sieben Jahre später wurde er zum Pfarrverweser an St. Joseph in Langenfeld-Immigrath bestellt. Danach war er ab März 1987 als Pfarrer der Gemeinde Kreuzerhöhung in Wissen tätig. Aufgrund seiner zahlreichen Verdienste wurde Scheurer am 12. Dezember 1992 vom Papst der Titel Monsignore, das heißt: „Kaplan Seiner Heiligkeit“, verliehen. Im Januar 2005 trat Monsignore Scheurer in den (Un-)Ruhestand, so Bernd Wehner.