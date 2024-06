Kommunalwahl 2025 Monheims Opposition tritt mit gemeinsamer Kandidatin an

Die gebürtige Monheimerin kennt die Stadt am Rhein, hat die Kita an der Lichtenberger Straße besucht, anschließend die Kniprode-Schule in Baumberg. Das Abi hat sie am Otto-Hahn-Gymnasium gemacht und war Messdienerin in St. Dionysius. Die diplomierte Verwlatungwirtin hat Betriebswirtschaft und Public Adminsitration draufgesattelt und bringt reichlich Erfahrung aus der Verwaltungsarbeit mit – zwölf Jahre in der Solinger Stadtverwaltung und seit zwei Jahren als Fachbereichsleiterin in der Langenfelder Verwaltung. Sie ist parteiunabhängig, was es den vier Oppostionsparteien einfacher gemacht hat, einer gemeinsamen Kandidatin für das Bürgermeisteramt zuzustimmen. „Wir wollten gern eine Frau“, sagt Manfred Poell (Die Grünen). Für Eduard Mayer (FDP) erfüllt sie genau das Anforderungsprofil und Christian Steinacker (SPD) geht mit dieser Entscheidung optimistisch in den Kommunalwahlkampf.