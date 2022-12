Detlev Katzwinkel „Ich bin nicht die letzte Instanz“

Im Regal stehen medizinische Fachbücher. Hinter einer Vitrinentür sind Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen. Auf dem Schreibtisch liegen Patientenakten. Dr. Detlev Katzwinkel ist Chefarzt der Gynäkologie am St.-Martinus-Krankenhaus und er ist gläubiger Christ. Er gehört der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) an, die in Langenfeld an der Poststraße ein Gemeindezentrum hat und in Monheim an der Krummstraße. Wie er zu dieser Religion gekommen ist? Familiengeschichte.