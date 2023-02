Monheimer Schüler berichten vom Praktikum Darum lieben Schüler ihr Praktikum

Schüler Noah Usein stimmt ihr da zu: „Das ist mit eine der wichtigsten Erfahrungen, die man in seinem Schulleben so macht.“ Er sei im Nachhinein froh, dass er schulisch verpflichtet war, ein Praktikum zu machen, denn er hat in der Grundschule am Lerchenweg festgestellt, dass es ihn doch deutlich mehr in die pädagogische als in die journalistische Richtung zieht. „Ich merke, dass ich in dem Job aufgehe.“ Diese Erfahrung habe ihn davor bewahrt, eine mögliche Fehlentscheidung zu treffen. „Ich bin sogar so zufrieden mit meinem Praktikum, dass ich mich entschieden habe, das ein Jahr lang ehrenamtlich weiterzumachen“, erzählt der 15-Jährige.