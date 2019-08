Monheim/Langenfeld : Burkini – „ganz normale Badekleidung“

Eine muslimische Schülerin sitzt am Beckenrand in einem Ganzkörper-Badeanzug (Burkini) am Rande des Schwimmbeckens. Foto: picture alliance / dpa/dpa/Rolf Haid

Monheim/Langenfeld Seit immer mehr muslimische Fraue schwimmen können, sieht man die Ganzkörperbadeanzüge öfter. Manch einen irritiert das.

Es gibt sie mit und ohne integrierte Badekappe, mit langer oder dreiviertel langer Hose: Burkini, die Badekleider muslimischer Frauen. Und da diese mittlerweile immer häufiger auch schwimmen können, sind die Ganzkörper-Schwimmanzüge auch immer öfter in den Bädern zu sehen und irritieren den ein oder anderen Besucher. „Burkini sind ganz normale Badekleidung“, stellt André Zierul, Chef des Mona Mare in Monheim, klar. Er kann sich schrecklich aufregen, wenn jemand diesen Sportanzug mit einer Burka verwechselt. „Da fehlt mir jedes Verständnis“, sagt er und verweist auf die Regeln für Badekleidung, die nicht nur in Monheim eindeutig sind. „Alles, was die Regeln zulassen, ist erlaubt“, sagt Zierul und verweist auf den Anspruch Monheims, eine Stadt für alle zu sein.

Auch im SGL-Bad Langenfeld achten die Bademeister darauf, was ihre Gäste tragen. Eine Tafel, die nach der großen Flüchtlingswelle 2015 angebracht wurde, macht deutlich, was geht und was nicht. „Wichtig ist, dass die Kleidung sauber und hygienisch sowie aus badetauglichem Material ist“, erläutert Kristin Erven-Hoppe, Sprecherin der SGL. Lycra und Nylon etwa seien Materialien, die erlaubt sind. Baumwollwäsche, T-Shirts oder Kleider und kurze Hosen aus Stoff seien nicht erlaubt. „Das ist nicht nur unhygienisch. Die Stoffe saugen sich auch schnell mit Wasser voll und werden schwer. Das kann gefährlich werden. Außerdem lösen sich beim Schwimmern viel schneller Fasern aus diesen Geweben, die dann die Filter verstopfen. Das ist dann ein technisches Problem“, so Erven-Hoppe.

Info Die Regeln für Badekleidung Foto: SGL Badekleidung Erlaubt sind Badeshorts und Badehosen, Bikini und Badeanzug und Burkini sowie bei den Schuhe Latschen; nicht erlaubt sind Turnschuhe, abgeschnittene Jeans, T-Shirts, Kleider, Unterwäsche Anfassen Nicht erlaubt Schubsen Nicht erlaubt Essen und Trinken Nur an dafür vorgesehene Tischen erlaubt, kein Alkohol Fotografieren nicht erlaubt Hygiene Vor dem Baden duschen Bademeister Sind Ansprechpartner bei Fragen, ihren Anordnungen müssen die Badegäste Folge leisten, Lautsprecherdurchsagen, etwa Warnungen vor Gewitter, sind zu beachten Quelle SGL-Plakat

Wie hochgeschlossen oder knapp bedeckend die Badekleidung sei, ist zweitrangig. „Immer häufiger“, so berichtet die SGL-Sprecherin, „kommen Frauen in so genannten Tankini ins Schwimmbad.“ Diese bedecken mehr als ein Bikini. Burkini-Trägerinnen kommen eher in der Sommerzeit ins Freibad. „Wenn sie im Burkini kommen, hat das mit Vollverschleierung nichts zu tun“, so Erven-Hoppe. Sie versteht aber, dass die Vorsilben bei Burkini und Burka in die Irre führen können.

„Es ist schön, dass immer mehr muslimische Frauen ein Schwimmbad mit ihren Kindern besuchen können“, sagt Rachida El Khabbachi, die vor drei Jahren einen Schwimmkurs für muslimische Frauen initiiert und dafür den Integrationspreis der Stadt Monheim bekommen hat. „Viele Frauen, auch russische, italienische und deutsche können nicht schwimmen“, weiß sie inzwischen. Und die seien froh, dass die SG Monheim den Schwimmkurs für Frauen weiterhin regelmäßig anbietet.