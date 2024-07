Landwirtschaft in Monheim Wie ein Bauer und eine Biologin auf den Ackerbau blicken

Ein knappes Dutzend Interessierte hatte sich trotz Regen und Kälte eingefunden, um sich zwei Stunden lang mit dem Traktor von Robert Bossmann durch das Feuchtgebiet mit seinen vielen landschaftlichen Besonderheiten kutschieren zu lassen. Süd- und westlich wird es von den bebauten Gebieten Urdenbach und Hellerhof sowie nördlich von Baumberg begrenzt. Und genau diese zunehmende Bebauung sei es neben der Landwirtschaft, die Rebhühner, Hasen, Schmetterlinge und andere Insekten vertreiben würde, erfuhren die Teilnehmer von Löpke. Die Folgen seien fatal. Denn die Bestäubung durch Insekten ist unverzichtbar – ohne sie keine Äpfel, Birnen, Kirschen oder Pflaumen. Allein die Haselnuss komme mit dem Wind aus. Zur Abschreckung zeigte Löpke Fotos aus China, wo die Pfirsichbäume von Menschen per Hand bestäubt werden müssen. Der Rückgang der Insekten in der Urdenbacher Kämpe liegt bei 75 Prozent in den letzten Jahrzehnten.