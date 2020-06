Kontrolleinsatz Rheinbogen : Landrat kontert: ,Kein Grund mich zu entschuldigen’

Monheim Die Kritik an der Kreispolizei nach einem gemeinsamen Kontrolleinsatz mit dem Monheimer Ordnungsdienst am Freitag weist Landrat Thomas Hendele, der zugleich Chef der Behörde ist, zurück.

Monheims Bürgermeister hat das anders gesehen und seine Kritik öffentlich gemacht. „Wir fühlen uns von der Polizei für einen Einsatz vereinnahmt, der so nicht vorbesprochen war“, erklärte Zimmermann am Montag. „Ich entschuldige mich im Namen der Stadt Monheim ausdrücklich bei allen Jugendlichen, die am Freitag grundlos kontrolliert wurden.“ Dass der Betreiber des Monbergs vom Monheimer Ordnungs- und Sozialdienst (OSD) keine Anzeige bekommen hat, kann die Kreispolizei jetzt bestätigen. „Nach Kenntnisstand der Polizei am Freitagabend war eine solche Maßnahme seitens des Ordnungsamtes angekündigt worden, so dass diese auch im polizeilichen Pressebericht aufgeführt wurde“, sagt Daniel Uebber, Sprecher der Polizei. Die Stadt Monheim sei jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Anzeige nicht gegeben waren und habe die Polizei am Montag informiert.