Erdbeeren zum selber Pflücken Lambada und Jenka sind frisch zu ernten

Der Monheimer Landwirt Robert Bossmann hat Erdbeeren nachgesetzt. Die Sorten Lambada und Jenka (gepflanzt Ende Juni) sollen ab Samstag in den Verkauf gehen. Die Nachfrage war bis jetzt groß, sagt er. Deshalb habe er noch einmal junge Pflanzen ausgebracht, die nun reif werden. „Es gibt viele Früchte“, sagt Bossmann und bietet verschiedene Möglichkeiten an, diese zu bekommen. Verkauft werden die Erdbeeren in den drei Verkaufshütten am Benrather Schlosspark, am Westring in Hilden und in der Verkaufshütte direkt am Feld, Zugang über die Wiener Neustädter Straße in Baumberg. Dort können sich Selbstpflücker melden oder Leute, die eine Reihe mieten möchten, zu der sie jederzeit Zugang haben. Wer etwa berufstätig ist und gern um 6 Uhr schon auf dem Feld steht, für den sei eine Mietreihe genau das richtige, findet Bossmann. Denn der Verkauf ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet und nur zu dieser Zeit könne man auch die Erdbeeren selber pflücken. Wer eine Mietreihe von zehn Metern nimmt, zahlt 60 Euro, sagt Bossmann. Pro Meter rechnet er mit einem Ertrag von zwei Kilo. Insgesamt hat er 20 000 laufende Meter auf seinen Feldern im Angebot. Mietreihen werden gesondert gekennzeichnet.