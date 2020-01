Stadtgespräch : Monheim lässt die Funken fliegen

Monheim Die Altstadt-Funken präsentieren sich beim Appell im Bürgerhaus in bester Verfassung.

So lange wie die Monheimer Altstadt-Funken kostet kaum ein anderer Karnevalsverein die Session aus – nämlich bis Veilchendienstag, 24 Uhr. Und so früh ganz jeck ins Jahr starten ebenfalls nur wenige Fasteleer-Trupps: In Baumberg versammelten sich die Rot-Weißen jetzt zu ihrem Funken-Appell – und stellten ihr diesjähriges Programm vor.