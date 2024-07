Monheim Lärmaktionsplan Stadt: Monheim ist doch eine Oase der Ruhe

Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. So lautet das Fazit der Stadt zur Lärmaktionsplanung der Stufe 4, zu der alle Kommunen nach der Umgebungslärmrichtlinie der EU verpflichtet sind. Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus den vorausgegangenen Lärmaktionsplänen „seien bereits einige Erfolge bei der Lärmminderung vorzuweisen“. In ihrer Lärmaktionsplanung – die tatsächlich keine weiteren Aktivitäten zur Lärmreduzierung vorsieht – verweist die Stadt auf Maßnahmen aus früheren Lärmaktionsplänen, wie die „grüne Welle auf der Berghausener Straße“, den Kreisverkehr an der Monheimer Straße/Sandstraße, den Bau der Nord-Süd-Südspange und die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Opladener Straße auf Tempo 30 in der Nacht.