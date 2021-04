Festnahme in Monheim : Ladendieb greift Polizeibeamte an: Festnahme

Die Polizei hat in Monheim einen Ladendieb festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Ein 20-jähriger Monheimer hat nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Friedrichstraße Polizisten angegriffen und bespuckt. Der Mann wurde festgenommen und in Handschellen zur Wache gebracht.

