Kunst in Monheim Jahresausstellung mit Ziege in Monheim

(og) Die Kunstwerkstatt Turmstraße lässt das Jahr mit einer Ausstellung vom 7. bis zum 17. Dezember ausklingen. Dazu kommen fast alle Künstler, die in diesem Jahr Projekte in der Kunstwerkstatt realisiert haben, teilt Stadtsprecherin Jessica Küppers mit. Im Frühling wurde ein Färbergarten auf der Terrasse des Hauses an der Turmstraße 20 angelegt. Im Sommer residierte eine Ziege im Haus und gerade beherbergt die Kunstwerkstatt eine Werkstatt für Bildhauerei. Dazwischen wurde in Gesprächsreihen über partizipative Kunst informiert und diskutiert, in der Tonwerkstatt musiziert. Künstler setzten Formate, an denen Bürger mitwirken konnten, in mehr als 20 Veranstaltungen um, bilanziert Küppers.