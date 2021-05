Monheims Mitte : Kunstwerk weicht Bauarbeiten

Monheim Die Skulptur „Die glückliche Familie“ von Max Kratz soll 2023 wieder auf den Rathausplatz zurückkehren. Das teilt die Stadt mit.

(og) Die Bronzeplastik „Glückliche Familie“ hat die Stadtmitte verlassen. Um das Werk von Professor und Bildhauer Max Kratz (1921 bis 2000) vor Schäden durch die Bauarbeiten in der Stadtmitte zu schützen, wird es in den kommenden zwei Jahren im Betriebshof eingelagert. Nach den Bauarbeiten soll die Plastik wieder an ihren alten Standort vor dem Rathaus zurückkehren.