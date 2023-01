Kunst im öffentlichen Raum Kunstwerke müssen repariert werden

Info

Licht Der „monheim_cube“ besteht aus einem begehbaren Kubus aus weißen Leuchtröhren. Seine Grundform ist ein paar Schritte weiter noch einmal als Quadrat in den Boden eingelassen. „Die Lichtinstallation reagiert interaktiv auf die Bewegungen der Passanten. Über Sensoren gesteuert, leuchtet sie heller, je mehr man sich nähert. Mit einfachen geometrischen Formen und sparsamen Mitteln erzeugt Kuball so eine komplexe, sinnliche Erfahrung“, heißt es von Seiten der städtischen Pressestelle.

Klang Das Lichtspiel wird durch eine Klanginstallation ergänzt. Mit einer speziellen Technik soll sie nur im Inneren des Kubus hörbar sein. Die akustische Komponente wurde im Auftrag der Monheim Triennale von Künstler Frank Schulte umgesetzt.

Wandel Der Kubus ist ein wandelbares Kunstwerk: Durch die wechselnden Musikstücke und die sich verändernde Lichtsituation wird er wieder anders erfahren.

Achse Neben den Bronze-Skulpturen „Drei tanzende Säulen“ von Tony Cragg (1949 in Liverpool geboren), Jeppe Heins (1974 in Kopenhagen geboren) Wasserpavillon und Spielplatz vervollständigt Mischa Kuball (1959 in Düsseldorf geboren) die Kunstachse in der Neuen Mitte. Sie soll eine künstlerische Verbindung zwischen Peripherie und Zentrum schaffen.