Kunstwerk im Kreisverkehr : Strickers Monheimer Geysir: Skulptur ohne Sockel

Thomas Stricker rückt mit Bürgermeister Daniel Zimmermann (v. l.) den Kunstaspekt in den Vordergrund der Diskussion um den Geysir. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Geysir hat es ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds gebracht und bundesweit Aufsehen erregt. Jetzt hat Künstler Thomas Stricker sein Werk erstmals selbst vorgestellt.

Nicht nur Monheimer haben sich bereits die Köpfe heiß geredet über Art, Standort und Kosten des Kreisel-Kunstwerks Geysir. Jetzt – nach zwei Jahren öffentlicher Diskussion, hat auch der Künstler das Wort. Thomas Stricker, gebürtiger Schweizer, hat gut zwei Monate vor der geplanten Eröffnung (3. Oktober) im noch leeren Betonbecken des Kreisels Krischerstraße seinen Weg zu einer modernen, zeitgenössischen Skulptur beschrieben. Und die steht nicht klassisch einfach nur auf einem Sockel. Strickers „Skulptur“ wird optisch fast aus dem Nichts hervorspringen, sporadisch, so dass Betrachter sich fragen könnten, ob der Kreisverkehr um den Geysir herumgebaut wurde oder umgekehrt. „Das Potenzial des Geysirs wird immer da sein“, formuliert Stricker. Nebelschwaden, die über bewachsene Gletschersteine wabern, werden täglich daran erinnern: Da ist noch etwas. Aber was? Wann bricht es aus? „Der Geysir soll daran erinnern, dass wir nicht alles, auch nicht die Natur, im Griff haben, dass es Ereignisse gibt, die uns bremsen, eben wie der Ausbruch des Geysirs den Verkehr.“

Doch selbst das Zufällige will gut geplant sein. Eine aufwendige Technik wird den Ausbruch des Geysirs steuern. Ein unterirdisches Gebäude beherbergt die Technik, die so programmiert werden soll, dass nach 64 Sonnenstunden ein Impuls ausgelöst wird, der die Fontäne in Gang setzt. Dann soll der Geysir über vier Stunden verteilt mehrfach ausbrechen, bevor er sich wieder zurückzieht. 64 Sonnenstunden, da kann im Sommer eine Woche zwischen den Ausbrüchen liegen, im Winter werden es deutlich mehr sein.