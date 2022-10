Monheim : Kunstschule sucht Kinder für Foto-Projekt

Monheim Kinder ab acht Jahren gehen in Monheim und Atasehir mit der Kamera auf Entdeckungstour. Daraus entsteht ein Memory-Spiel. Anmeldungen sind noch möglich.

(RP) Am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geht die Kunstschule mit Monheimer Kindern ab acht Jahren auf Entdeckungstour. Mit Kameras ausgestattet werden Eindrücke aus der Heimatstadt gesammelt. Ein Wochenende später zieht eine Gruppe junger Leute in Monheims türkischer Partnerstadt Ataşehir mit ihren Kameras los. Am Ende werden aus den Fotos der beiden Gruppen die schönsten Bilder in einem Memory zusammengefasst.

Tipps zum perfekten Einfangen der eigenen Eindrücke mit der Kamera geben beiden Gruppen der türkische Fotograf Orzan Varol und die deutsche Medienpädagogin Yvonne Warsitz. Sie erkunden gemeinsam mit den Kindern deren Heimatstädte. Unter professioneller Anleitung lernen sie so spielerisch, in eigenen Fotos Plätze, Sehenswürdigkeiten und Details abzubilden.

Wer mitmachen möchte, meldet sich jetzt noch schnell an. Nach der Foto-Safari am Samstag – Start ist an der Kunstschule am Berliner Ring – werden sonntags von 10 bis 13 Uhr die Ergebnisse gesichtet und die schönsten Fotos ausgesucht. Der Workshop findet in türkischer und deutscher Sprache statt.