Im Kulturausschuss : Kunstschule Monheim stellt sich flexibler auf Jugendliche ein

Monheim Kirsten Witt und Birgit Schörmann haben viele Gespräche geführt, um die Neuausrichtung in Gang zu setzen. Das Konzept stellte sie im Kulturausschuss vor.

Jugendliche haben oft einen langen Schultag und möchten ihre wenige Freizeit deshalb flexibel gestalten. Das wirke sich auch auf die Kurse und Angebote der Kunstschule aus. Die habe sich weiter entwickelt und erfahre „nach der Corona-Delle einen enormen Ansturm“, berichtet Kirsten Witt, im Rathaus zuständig für den Bereich Bildung und Kultur. Für das neue Semester habe sie gleich am ersten Tag 400 Anmeldungen bekommen. „Das wünschen wir uns auch für den Jugendbereich.“ Um die Angebote so zu gestalten, dass sie ankommen, habe man viele Gespräche geführt. Birgit Schörmann ist die neue Programmleiterin für den Jugendbereich und sieht sich als „Bezugsperson und Ansprechpartnerin“. Sie stellte ihr Konzept jetzt im Kulturausschuss vor.

Wichtig sei es vor allem, Räume für die Persönlichkeitsentwicklung zur Verfügung zu stellen. Das könnten ganz unterschiedliche Bereiche sein, in der Kunstschule selber, auf der Straße oder in den Jugendzentren. Die Mädchen und Jungen sollten die Möglichkeit haben, mitzugestalten. „Wir müssen die Perspektive der Jugendlichen einnehmen, Angesagtes aufgreifen wie Street-Art.“ Schörmann will Workshop-Formate ebenso ausbauen wie mehr Basis-Kurse anbieten. Hybride Formate mit analogen Einheiten und Terminen für den digitalen Austausch seien ebenfalls geplant. Dazu kämen offene Angebote. Die Programmleiterin möchte mehr raus- und auf Jugendliche zugehen. Sie plant Aktionen im städtischen Raum wie beispielsweise die Tanzperformance auf dem Ernst-Reuter-Platz, mehr Wettbewerbe für die Altersgruppe und auch Kunst im öffentlichen Raum. „Trends sind kurzlebig, deshalb müssen wir flexibel sein.“ Schörmann möchte ebenfalls berufliche Orientierung anbieten. Bei dem Format „Start-up – wie ich werde, was ich bin“, treffen Jugendliche auf Künstler und Persönlichkeiten, die gestalterische Berufe ausüben. Sie kommen mit ihnen ins Gespräch und können viele Fragen stellen.