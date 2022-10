Monheim : Kunstschule hat noch freie Plätze in kreativen Kursen

Monheim In der Monheimer Kunstschule gibt es noch freie Plätze. Zum Beispiel im Kurs „Das Selbstportrait – Viel mehr als ein Selfie“, der am 19. Oktober startet.

(og) Dort können Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene verschiedene technische Ausdrucksmittel kennenlernen und ausprobieren, welche Technik für das eigene Selbstportrait passt. Experimentieren mit dem Smartphone und/oder der eigenen Kamera ist erwünscht. Der Kurs läuft bis zum 7. Dezember immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Raum 3.1 der Kunstschule am Berliner Ring 9. „Kunstwerke aus Gips, Beton oder Wachs“ können Jugendliche ab elf Jahren modellieren. sie lernen Gussformen zu bauen und Objekte zu vervielfältigen. Die Jugendlichen lernen unterschiedliche Materialien und bildhauerische Techniken kennen. Der Kurs startet am 17. Oktober und dauert bis zum 5.Dezember, immer montags von 17.45 bis 19.15 Uhr im Raum 3.2. Auch im Nachwuchsbereich gibt es noch ein freies Eltern-Kind-Angebot: Im Workshop „Klöppeln zu zweit“ für Kinder ab neun Jahren mit Begleitperson kann die traditionelle und vielseitige textile Handwerkskunst des Klöppelns gemeinsam von Klein und Groß ausprobiert werden. Am Ende des Workshops ist ein Schmuckstück oder ein kleines Geschenk entstanden. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Der Workshop findet zwei Mal samstags am 22. und 29. Oktober von 10 bis 12.15 Uhr im Raum 3.3 statt. Anmeldungen sind bei der Kunstschule unter Telefon 02173 951-4160 oder per E-Mail an kunstschule@monheim.de möglich. Das Anmeldeformular befindet sich zudem im Internet auf www.kunstschule.monheim.de. „Nach der langen Sommerpause ist es sofort wieder bunt und lebhaft zugegangen in unseren Räumen am Berliner Ring und an den vielen anderen Orten in der Stadt“, freut sich Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule.