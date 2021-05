Gemeinsame Aktion mit der Kunstschule : Kunstobjekt zum Anfassen

Monheim Die Skulptur wurde extra für Monheim angefertigt. Sie ist ein Angebot an die Bürger, sich mit Kultur zu beschäftigen und kreativ zu werden.

Der Padaborner Skulpteur Manfred Webel war am Mittwoch mit seinem mobilen Kunst-container am Ernst-Reuter-Platz. Er brachte eine rote Knoten-Skulptur mit, die man anfassen und auf der man klettern kann. Passanten durften sich an der Aktion beteiligen. Sie konnten die Skulptur nach ihren Vorstellungen in ein Bild integrieren. Die Mitmachaktion in Kooperation mit der Kunstschule läuft an verschiedenen Standorten noch bis 23. Mai.