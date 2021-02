Kunst als Geschäftsmodell in Monheim : Kunsthandel floriert trotz Corona-Krise

Info

Künstler Im Fokus des börsengelisteten Unternehmens stehen international renommierte Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Damien Hirst, Alex Katz, Robert Longo, Christo und Ai Weiwei. Die Weng Fine Art AG konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert unter anderem die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Die Weng Fine Art ist maßgeblich beteiligt an Artnet, dem weltweit führenden Daten-und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Vita Schon vor dem Abitur machte sich Rüdiger K. Weng als Briefmarken- und Münzhändler selbstständig. 1994 gründete er in Krefeld eine Handelsfirma, Keller und Nebenräume und die Garage seines Privathauses dienten als Lager. Steigende Umsätze führten in den Folgejahren zu ersten Mitarbeitern, notwendigen Umzügen, größeren Firmenräumen, zur Umfirmierung in eine AG und in 2012 zum Börsengang.