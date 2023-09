1,1 Millionen statt 600.000 Euro Marienburgpark-Kunstwerk wird 500.000 Euro teurer

Das Kunstwerk besteht aus einem nicht zugänglichen Zwergenhaus, in dem eine riesige Gans sitzt, drei „Klangbrunnen“ und einer schneeweißen Mädchenfigur aus Kunststoff. Und für diese Installation zahlt die Stadt Monheim nun 1,1 Millionen Euro statt 600.000 – fast doppelt so viel, wie ursprünglich geplant. Dies geht aus einer Vorlage der Verwaltung zu dem Exponat „Yes There No Where“ im Marienburgpark hervor. Beraten wird der 500.000-Euro-Preisaufschlag am Mittwoch im Kulturausschuss (ab 18 Uhr im Ratssaal, live im Rats-TV monheim.de).