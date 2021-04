Mitmache-Konzert im Stream : Kulturwerke und Musikschule laden zu Konzert ein

Monheim Die Monheimer Kulturwerke und die städtische Musikschule haben für Familien mit Kindern ab vier Jahren ein interaktives Streaming-Konzert entwickelt.

(og) Dazu laden die beiden Kultureinrichtungen für Montag, 10. Mai, jeweils um 9.30, 11 und 16 Uhr ein. Bei dem Konzert mit Musik von Klassik bis Rock dreht sich alles ums Sitzen. Und weil in diesen besonderen Zeiten vieles anders ist, sitzt das Publikum zu Hause auf dem Sofa und auch in dem inszenierten Konzert kommt vieles anders. Da sitzt die Pianistin zwischen allen Stühlen, der Cellist rockt plötzlich das E-Cello. Das Konzert wird über die Plattform Zoom gestreamt. Anmelden für das kostenfreie Angebot können sich Familien beim Kundencenter der Monheimer Kulturwerke werktags von 9 bis 17 Uhr, Telefon 02173 276 444 oder mit einer Nachricht an info@monheimer-kulturwerke.de. Nach verbindlicher Anmeldung werden die Zugangsdaten gesendet. Eine PDF mit Mitmachaktionen und Liedern kann vorab angefordert werden bei der Kulturvermittlerin Stephanie Riemenschneider unter sriemenschneider@monheimer-kulturwerke.de.