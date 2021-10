Kultur in Monheim : Kulturwerke starten in die Spielzeit

Kulturwerke starten in die Spielzeit

Kultur in Monheim

Lisa Eckhart gastiert in Monheim. Karten gibt es ab sofort. Foto: Lisa Eckart

Monheim Kulturwerke-Veranstaltungen bis Juni 2022 sind ab sofort buchbar. In kleinen, aber spürbaren Schritten geht es im Veranstaltungsbetrieb der Monheimer Kulturwerke wieder zurück in Richtung Normalität.

In den Vorverkauf gehen Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert mit der Neuen Philharmonie Westfalen, der Klavierabend mit Fazil Say und Gäste wie Lisa Eckhardt, Manu Katché, die Queen Revival Band, Martin Reinl oder Wilfried Schmickler. Veranstaltungen bis einschließlich November 2021, die sich bereits im Vorverkauf befinden, werden in der Regel auch weiterhin im Schachbrettmuster mit reduzierter Kapazität verkauft.