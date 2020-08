Vorverkauf läuft : Monheimer Kulturwerke starten ihr Programm

Das Berliner Skandaltheater Distel gastiert am 17. Oktober im Monheim. Dafür gibt es schon Karten. Foto: Kulturwerke Monheim

Monheim Auch wenn die kommende Spielzeit aufgrund der Pandemie herausfordernd werden wird, starten die Monheimer Kulturwerke motiviert in die neue Spielzeit. Sie holen Rüdiger Hoffmann und Gitte Haenning nach (Ersatzkonzerte), Jasmin Tabatabai, Albert Hammond, das Theater Distel und das Münchener Kammerorchester kommen planmäßig nach Monheim.

Das komplette Kulturprogramm 2020/21 gibt es ab Anfang September. Einen kleinen Vorgeschmack präsentieren die Kulturwerke ab sofort online. Der Vorverkauf für die Monate September und Oktober hat begonnen.

Wir haben uns in den vergangenen Monaten einigen Herausforderungen in der Umsetzung unseres Kulturprogramms stellen müssen“, erklärt Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke. „Jetzt erwartet uns eine kunstvolle Spielzeit.“ Rock und Pop, Comedy und Kabarett, Jazz und Klassik, Theater und ein großes Familienprogramm sowie viele Sonderveranstaltungen in verschiedenen Formaten sind vorbereitet.

Info Vorverkauf läuft monatsweise Corona Die Veranstaltungen werden jeweils im Hinblick auf die aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen stattfinden. Gegebenenfalls ergeben sich daraus Änderungen der Veranstaltungen. Infos www.monheimer-kulturwerke.de/service/corona-info Vorverkauf Je nach Corona-Lage zweimonatsweise; im Ticketshop am Monheimer Tor, Busbahnhof Monheim

Um flexibel auf die jeweilige Corona-Lage reagieren zu können, werden die Kulturwerke ihr Programm im Zwei- bis Drei-Monats-Rhythmus in den Vorverkauf geben, „denn die Gesundheit von uns allen steht an oberster Stelle“, sagt Witkowski. „Für unsere Abonnenten bieten wir zudem einzelne Veranstaltungen exklusiv an, um ausreichend Fläche und Platz zu haben“, ergänzt der Kulturwerke-Chef. Denn ein Abonnement sei schließlich ein Bekenntnis von beiden Seiten – vom treuen Gast und zuverlässigen Kulturanbieter.

In den Vorverkauf gehen jetzt folgende Veranstaltungen in der Aula am Berliner Ring: Jasmin Tabatabai (12. September), Onair (3. Oktober), Albert Hammond (8. Oktober) und Klaus Hoffmann (31. Oktober).

Tabatabai, die das neue Programm eröffnet, ist ein Fernseh- und Kinostar und vielen aus der ZDF-Serie „Letzte Spur Berlin“ bekannt. Aber auch als Sängerin begeistert die wandelbare Mimin, werben die Kulturwerke. Für ihr erstes Album als Jazz- und Chansonsängerin wurde Tabatabai aus dem Stand mit einem Echo-Jazz ausgezeichnet. Mittlerweile ist sie mit ihrer dritten CD und neuen Songs unterwegs, die sie mit dem David Klein Quartett in Monheim präsentieren wird.

Außerdem können Tickets für weitere Jazzkonzerte mit der dreiköpfigen Instrumentalband Wildes Holz am 25. September und dem Duo Jazz à la Flute am 29. Oktober im Bürgerhaus Baumberg erworben werden.

Comedyfans können sich ab sofort Eintrittskarten für die Show mit dem TV-Moderator und Stand-Up-Comedian Ingo Nommsen am 9. Oktober oder dem Berliner Skandaltheater Theater Distel am 17. Oktober sichern.

Aus dem Klassikprogramm 2020/21 sind Karten für den ersten Piano-Solo-Abend mit der Echo-Gewinnerin Sophie Pacini am 26. September und dem Münchener Kammerorchester am 30. Oktober erhältlich, die die Orchesterreihe eröffnen.