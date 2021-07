Kultur in Monheim : Kulturwerke präsentieren neues Programm

Monheim Nachholtermine und viel Neues aus Musik, Comedy und Theater sind aufgelistet. „Wir müssen flexibel bleiben“, sagt Kulturwerke-Chef Martin Witkowski.

Der Umschlag ist rau, erinnert an Teer und Bitumen, an Baustelle eben. Und genau dort – im Inneren der ehemaligen Shellfraffinerie – präsentiert Kulturwerke-Chef Martin Witkowski das dritte Programmheft der Kulturwerke, das für sich genommen optisch eine gestalterische Besonderheit ist. „Es gibt schon Leute, die es sammeln“, sagt Witkowski. Fünf solcher Programme wird es geben. „Das Sechste gibt es dann zur Eröffnung der Kulturraffinerie K 714“, so der Geschäftsführer und Intendant der Kulturwerke GmbH. Die Eröffnung ist für 2024 geplant. Bis dahin soll die Veranstaltungshalle an der Rheinpromenade fertig sein. Umbaukosten: rund 100 Millionen Euro.