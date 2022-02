Veranstaltungen bis Ostern 2022 : Kulturwerke präsentieren Jazz, Klassik und Comedy

Olli Dittrich verlegt seine Paraderolle auf die Bühne. Foto: Beba Lindhorst

Monheim Im März gibt es in Monheim 18 Kulturtermine für große und kleine Besucher. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind im Kundencenter am Monheimer Tor (Busbahnhof) oder online unter www.monheimer-kulturwerke.de erhältlich.

(geo) Ob alberner Humor, packende Konzerte oder literarische Hochkultur. Die Monheimer Kulturwerke bieten im März 2022 ein buntes Potpourri an Veranstaltungen. Die insgesamt 18 Termine sprechen dabei jegliche Altersgruppen an und können, unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen, vor Ort erlebt werden.

Für die Jüngsten bietet das „Theater Zitadelle“ ab dem 2. März eine Bereicherung des Kita- und Schulalltags. Die Theatergruppe, die die Monheimer Kinder bereits zu Lockdown-Zeiten mit lustigen Videos von „Paco, Katz & Co.“ versorgt hat, bietet mit ihrem neuen Programm „Bei Vollmond spricht man nicht“ aufregende und lustige Geschichten. Die „Ikarus-Jury“, die den Kinder- und Jugendtheaterpreis in Berlin vergibt, spricht von „Liebe zum Detail in Figurenentwicklung, Spiel und Ausstattung“.

Der Jazz-Trompeter Nils Wülker performt in seiner Show „Celebrating 1977“ ein Medley aus seinem Geburtsjahr. So werden unter anderem Klassiker von Abba, den Bee Gees und Fleetwood Mac von Wülker neu aufgelegt. Zusätzlich hat der Trompeter Unterstützung von Max Mutzke und der Pop- und R&B-Sängerin Cassandra Steen. „Das ist ein exklusives Event, nur für Monheim“, verkündet Frank-Uwe Orbons, Sprecher der Kulturwerke. „Die Jazz-Adaptionen dieser Hits werden wenige Tage zuvor erst hier in Monheim erarbeitet. Das wird es so nicht noch einmal geben“ fügt er hinzu. Dieses von Orbons als „ambitionierteste künstlerische Veranstaltung in diesem Jahr“ beschriebene Event, wird am 19. März in der Aula am Berliner Ring aufgeführt.

Die Befürworter von klassischer Musik kommen am 28. März bei einem Konzert des Pianisten Fazil Say auf ihre Kosten. „Fazil Say gehört zu den weltweiten Top-Ten Pianisten. Dass man ihn für ein Konzert gewinnen konnte, sei „fast ein Wunder“, sagt Frank-Uwe Orbons. Der türkische Pianist, der am Vortag noch die Alte Oper in Frankfurt bespiele, werde Sonaten von Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel und Franz Schubert darbieten. „Zusätzlich wird er ein eigenes neues Stück spielen“ heißt es in der Ankündigung.

Der Kabarettist und Comedian Olli Dittrich versetzt seit mehreren Jahrzehnten Konzertsäle in schallendes Gelächter. Die Samstag-Nacht-Legende (RTL) kommt als sein Alter Ego „Dittsche“ am 11. April in die Aula am Berliner Ring. Die Comedy-Serie sei längst Kult: Seit 2004 laufe Olli Dittrich als arbeitsloser Verlierertyp „Dittsche“ in seinem Hamburger Stamm-Grill zu Höchstform auf, heißt es in der Ankündigung. Die Monheimer Kulturwerke versprechen einen „Abend der Extraklasse.“