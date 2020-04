Monheim Kultur : Kulturwerke bieten Online-Alternativen

Monheim Das neue Programm soll trotz aller Unwägbarkeiten im Juni herauskommen. Autokino und Varianten sind geplant.

Statt live in der Aula am Berliner Ring das Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ zu sehen, können Theaterfreunde am Samstag ab 19 Uhr den Stream „Maria Stuart. Ode an die Freiheit 1“ nach Friedrich Schiller in der Inszenierung des Thalia-Theaters Hamburg verfolgen. Das Besondere an dieser Inszenierung ist, so erläutert Kulturwerke-Chef Martin Witkowski, dass das Stück aufgrund der Corona-Krise nie live vor Publikum gezeigt werden konnte. Die Premiere am 28. März fand bereits online statt.