Kostensteigerung in Monheim Kulturraffinerie soll jetzt 126,5 Millionen Euro kosten

(elm) Wenn am Mittwoch der Rat der Stadt Monheim tagt, wird sich die Politik auch mit der erheblichen Baukostensteigerung für die Kulturraffinerie befassen müssen: Statt 75 Millionen Euro plus den 2020 kalkulierten Risikokosten von 14,5 Millionen soll die Veranstaltungshalle nunmehr 126,5 Millionen Euro kosten. Daher will die Stadt das Eigenkapital der Monheimer Kulturwerke GmbH um 6,7 Millionen Euro aufstocken. Seinen darüber hinausgehenden Finanzbedarf soll das Unternehmen durch die Aufnahme von Krediten decken. Das Kreditvolumen würde sich damit um 26,8 Millionen Euro auf 101,2 Millionen Euro erhöhen. Die Stadt gewährt den Kulturwerken dafür eine 100prozentige Ausfallbürgschaft.