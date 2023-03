Streit um Monheimer Kulturfabrik K714 wird viel teurer, aber früher fertig

Monheim · Die Kulturfabrik wird wohl 126,5 Millionen Euro kosten. Bisher hatte man mit 75 Millionen Euro plus Risikokosten über 14,5 Millionen kalkuliert. Die Politiker im Stadtrat passten nach einer Grundsatzdebatte am Mittwoch den Baubeschluss mit den Stimmen von Peto und FDP entsprechend an. CDU, SPD und Grüne stimmten dagegen.

09.03.2023, 15:30 Uhr

Die Bauarbeiten an der Kulturraffinerie in Monheim gehen zügig voran. Die Baukosten steigen jedoch enorm. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) freute sich am Mittwochabend im Stadtrat darüber, dass der Bau der Kulturraffinerie (K714) „gut voran“ komme. Und auch Hans-Joachim Hamacher, Bereichsleiter des städtischen Gebäudemanagements, lobte vor der Sitzung: „Toll. Die Arbeiten sind ein bisschen schneller, als der Zeitplan vorgibt. Alles läuft für diese komplexe Baustelle gut.“ Ende 2024 sei die Halle fertig. Doch die erhebliche Kostensteigerung trübt zumindestens bei SPD, CDU und Grünen die Vorfreude. Diese drei Fraktionen lehnten die notwendige Anpassung des Baubeschlusses ab. Sie wurde aber mehrheitlich mit den Stimmen von Peto und FDP gefasst.